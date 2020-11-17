В 2022 году зона платной парковки в центре Петербурга увеличится в пять раз

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры планирует расширить зону платной парковки в административных границах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов — общей сложностью до 62 тысяч машино-мест. Однако финальное число мест для парковки может быть скорректировано в рамках транспортной реформы.

«На сегодняшний день мы планируем развитие парковочного пространства. В следующем году мы приступаем к проектированию, соответственно, 14 тысяч парковочных мест дополнительно. Ориентировочно это 182 улицы. В первом квартале следующего года определим перечень адресов, эти улицы вывесим дополнительно на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Мы ищем эти улицы», — сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин.

На сегодняшний день платное парковочное пространство Петербурга включает 2 799 машино-мест. В зону платной парковки входят 27 улиц в границах между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. В декабре 2020 года планируется включить в зону платной парковки улицу Рубинштейна — там появятся 104 парковочных места.

Напомним, Смольный утвердил план проведения транспортной реформы в феврале 2020 года. Сократят не только «маршрутки», но и число автобусных маршрутов — с 651 до 472 линий, что позволит избавиться от их дублирования. Кроме того, все маршруты будут переведены на регулируемый тариф.