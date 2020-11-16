Дачу Громова в Лопухинском саду полностью отреставрировали. Посмотрите, как теперь выглядит памятник деревянного зодчества XIX века

В 2016 году за счет бюджетных средств Петербурга специалисты КГИОП дали старт реставрации. Тогда были выполнены первоочередные противоаварийные работы — укреплен фундамент, снята наружная обшивка, очищены подвалы. В процессе расчистки последних среди залежей мусора были обнаружены мраморные скульптуры и гипсовый бюст — предположительно, купца Федула Громова, отца бывшего владельца дачи.

В 2017 году специалисты провели реставрацию крыши дачи, стен и перекрытий. Была полностью восстановлена кирпичная кладка дымовых труб, заменены поврежденные балки, усилены стропильная система и слуховые окна, а пораженные участки стен и перекрытий были расчищены ручным способом. В 2018 году были отреставрированы западный и южный фасады здания, а также восстановлен наружный металлодекор.

В 2019 году выполнены работы по реставрации столярных заполнений, крылец и приямка с устройством наружной гидроизоляции и отмостки. Велась реставрация северного и восточного фасадов, окраска кровли. В процессе работ на потолке террасы ризалита северного фасада была обнаружена цветная масляная живопись орнаментального характера, выполненная в трафаретной технике. Ее законсервировали для дальнейшей реставрации.

В 2020 году завершились работы по реставрации металлического декора. В настоящее время со здания полностью сняты строительные леса, демонтирован окружавший дачу забор. Общая стоимость работ с 2016 по 2020 годы составила 285 миллионов рублей.