Дачу Громова в Лопухинском саду полностью отреставрировали. Посмотрите, как теперь выглядит памятник деревянного зодчества XIX века

Реставрация дачи Василия Федуловича Громова, которая располагается в Лопухинском саду на Петроградской, завершена. Большая часть работ была выполнена в ноябре 2019 года, однако здание продолжало оставаться сокрытым от глаз петербуржцев. Сейчас строительные леса полностью сняты. В дальнейшем здесь разместится Центр искусств, куратором которого назначен худрук Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий. Посмотрите, как теперь выглядит памятник деревянного зодчества XIX века.
В 2016 году за счет бюджетных средств Петербурга специалисты КГИОП дали старт реставрации. Тогда были выполнены первоочередные противоаварийные работы — укреплен фундамент, снята наружная обшивка, очищены подвалы. В процессе расчистки последних среди залежей мусора были обнаружены мраморные скульптуры и гипсовый бюст — предположительно, купца Федула Громова, отца бывшего владельца дачи.
В 2017 году специалисты провели реставрацию крыши дачи, стен и перекрытий. Была полностью восстановлена кирпичная кладка дымовых труб, заменены поврежденные балки, усилены стропильная система и слуховые окна, а пораженные участки стен и перекрытий были расчищены ручным способом. В 2018 году были отреставрированы западный и южный фасады здания, а также восстановлен наружный металлодекор.
В 2019 году выполнены работы по реставрации столярных заполнений, крылец и приямка с устройством наружной гидроизоляции и отмостки. Велась реставрация северного и восточного фасадов, окраска кровли. В процессе работ на потолке террасы ризалита северного фасада была обнаружена цветная масляная живопись орнаментального характера, выполненная в трафаретной технике. Ее законсервировали для дальнейшей реставрации.
В 2020 году завершились работы по реставрации металлического декора. В настоящее время со здания полностью сняты строительные леса, демонтирован окружавший дачу забор. Общая стоимость работ с 2016 по 2020 годы составила 285 миллионов рублей.
Участок земли у Каменноостровского моста был передан во владение графу Кушелеву-Безбородко при царствии Павла I — тогда на территории развернулись работы по созданию загородной дачи-усадьбы с большим пейзажным парком. В 1848 году участок приобрел российский лесопромышленник и меценат Василий Федулович Громов, после чего в 1850-х годах архитектором Георгием Винтергальтером был построен новый двухэтажный дом. Садово-парковое наполнение выполнил архитектор Алексей Горностаев — он возвел в саду оранжереи, устроил гроты, фонтаны, беседки и каменную террасу с лестницей у пруда.
После смерти Громова в 1870 году дача принадлежала разным владельцам. В начале 1890-х годов здесь жил литератор Иероним Ясинский, у которого часто бывал Антон Павлович Чехов, в 1894 году бывший участок Кушелева-Лопухина-Громова приобрел крупный банкир Федор Алферов. В 1926 году Лопухинский сад был переименован в Сад клуба Союза рабочих государственных учреждений имени Дзержинского, в 1939 году в здании расположился Дом пионера и школьника, тогда же в перестроенном двухэтажном служебном корпусе, примыкающем к даче, находилась опытная станция Ленинградского телецентра.
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