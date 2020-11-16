В Юнтоловском заказнике нашли труп женщины. Ее могли закопать еще живой

В минувшее воскресенье в Юнтоловском заказнике нашли мертвую женщину. Она была закопана в лесополосе по голову. По вызову петербуржца, обнаружившего труп, на место приехала следственно-оперативная группа — они нашли не только голову, но и тело.
Из почвы было извлечено тело женщины 40-45 лет. На ней был спортивный костюм, в кармане которого лежала золотая цепочка. Обуви на убитой не было, как и признаков насильственной смерти. В настоящее время труп доставлен в морг Кронштадта, судмедэксперты устанавливают причину гибели.
Как пишет «Фонтанка», предположительно, тело пробыло в земле около недели, закопать убитую могли еще живой. Ее могли сначала оглушить, а потом закопать, оставив на поверхности только голову — об этом свидетельствуют несколько ран.
Как уточняют источники в правоохранительных органах, место, где нашли женщину, пользуется «дурной славой». В этой части Юнтоловского заказника регулярно работают наркосбытчики. По факту смерти женщиныпроводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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