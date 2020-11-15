В женском монастыре на Карповке произошел пожар на складе с иконами

В это воскресенье, 15 ноября, горел склад с иконами в Свято-Ионанновском женском монастыре в Петербурге. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на городское МЧС. В результате пожара пострадавших нет.
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Фото:: Alex 'Florstein' Fedorov, Википедия
По информации МЧС, днем на набережной реки Карповки,45 произошел пожар на территории монастыря. В четырехэтажном здании, в котором находились иконы и книги, горела обстановка на площади полтора квадратных метра. Сейчас горение ликвидировали.
Свято-Иоанновский монастырь на Карповке — ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви. Монастырь основал святой праведный Иоанн Кронштадтский в 1900 году.
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