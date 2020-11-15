В петербургском метро запустили тематический состав «Эпохи метро». В нем показали, как развивалась история подземки

В это воскресенье, 15 ноября, петербургскому метрополитену исполнилось 65 лет. В честь этого на «зелёную» линию запустили тематический состав «Эпохи метро». Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Внутри нового поезда пассажиры могут посмотреть, как развивалась история метрополитена и России в период с 1955 по 2020 годы. В вагонах представлены уникальные архивные фотоснимки и документы, кадры из отечественных фильмов, изображений советских радиоприемников, праздничной посуды, клеенчатой скатерти. В частности, здесь можно обнаружить один из первых пригласительных билетов, по которым ленинградцы могли проходить в метро в первые дни до его официального открытия 15 ноября 1955 года. При этом некоторые фотографии из личного архива предоставили сотрудники метро.
Работа над составом «Эпохи метро» длилась почти год. Авторы идеи и создатели пытались выбрать те снимки и документы, которые наиболее ярко отражают определенный этап истории России.
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