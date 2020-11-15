На Васильевском острове сорвалась стена девичьего винограда

«Такое не так давно было на Петроградской стороне, на улице Димитра Благоева. Целая операция была с привлечением альпинистов-высотников, чтобы повесить заново и заодно сделать крепления на стене, чтобы было к чему прикрепляться усикам», — вспоминают пользователи сети.

Как предполагают местные жители, стена упала из-за сильного ветра или использования яда. Также они выдвинули предположение, что в обрушении стены кто-то поучаствовал. «Хорошо, если не помогли упасть! А то каждый раз думаешь именно об этом», — пишет автор поста.