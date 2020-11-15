На Васильевском острове сорвалась стена девичьего винограда

Со стены дома на Камской улице на Васильевском острове рухнула стена из девичьего винограда. Об этом рассказали петербуржцы в группе «От Стрелки до Гавани» в социальной сети Facebook.
«Такое не так давно было на Петроградской стороне, на улице Димитра Благоева. Целая операция была с привлечением альпинистов-высотников, чтобы повесить заново и заодно сделать крепления на стене, чтобы было к чему прикрепляться усикам», — вспоминают пользователи сети.
Как предполагают местные жители, стена упала из-за сильного ветра или использования яда. Также они выдвинули предположение, что в обрушении стены кто-то поучаствовал. «Хорошо, если не помогли упасть! А то каждый раз думаешь именно об этом», — пишет автор поста.
Напомним, в августе с фасада дома №18 по улице Лизы Чайкиной в Петроградской районе обрушилась гигантская стена из винограда. 17-летняя зеленая конструкция уже давно стала достопримечательностью — чтобы вернуть ее на место, местные жители несколько дней подряд поднимали стену при помощи тросов и кранов. Посмотрите фоторепортаж из Twitter.
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