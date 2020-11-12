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Лучшим небоскребом 2019 года стал Лахта Центр — по версии международной архитектурной премии Emporis Skyscraper Award

Лахта Центр получил международную архитектурную премию Emporis Skyscraper Award. Жюри назвало самое высокое здание Европы небоскребом 2019 года — за свою необычную форму и использование «экологически чистых и энергоэффективных технологий» при его постройке.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Жюри Emporis Skyscraper Award

О Лахта Центре:

Внешняя конструкция здания состоит из пяти крыльев, которые поворачиваются почти на 90 градусов. Поворот создает динамичное впечатление, придавая зданию форму пылающего пламени, напоминающего логотип «Газпрома». Двустенный фасад предотвращает ненужные потери тепла и делает его чрезвычайно энергоэффективным. Кроме того, благодаря инновационному использованию инфракрасных излучателей избыточное тепло не теряется, а возвращается в систему

Смотровая площадка, планетарий и концертный зал: как Лахта Центр станет общественным пространством

Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Подразделения «Газпрома» начнут переезд в здание Лахта Центра в следующем году, в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами

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