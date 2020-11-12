Лахта Центр получил международную архитектурную премию Emporis Skyscraper Award. Жюри назвало самое высокое здание Европы небоскребом 2019 года — за свою необычную форму и использование «экологически чистых и энергоэффективных технологий» при его постройке.
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Фото: Shutterstock.com
Жюри Emporis Skyscraper Award
О Лахта Центре:
Внешняя конструкция здания состоит из пяти крыльев, которые поворачиваются почти на 90 градусов. Поворот создает динамичное впечатление, придавая зданию форму пылающего пламени, напоминающего логотип «Газпрома». Двустенный фасад предотвращает ненужные потери тепла и делает его чрезвычайно энергоэффективным. Кроме того, благодаря инновационному использованию инфракрасных излучателей избыточное тепло не теряется, а возвращается в систему
Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Подразделения «Газпрома» начнут переезд в здание Лахта Центра в следующем году, в 2022-ом для петербуржцев откроются общественные пространства. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.
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