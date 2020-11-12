О Лахта Центре:

Внешняя конструкция здания состоит из пяти крыльев, которые поворачиваются почти на 90 градусов. Поворот создает динамичное впечатление, придавая зданию форму пылающего пламени, напоминающего логотип «Газпрома». Двустенный фасад предотвращает ненужные потери тепла и делает его чрезвычайно энергоэффективным. Кроме того, благодаря инновационному использованию инфракрасных излучателей избыточное тепло не теряется, а возвращается в систему