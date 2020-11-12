СМИ: власти Петербурга готовят варианты пропускного режима. В Смольном это опровергают

Как пишет «Петербургский дневник», информацию опровергли в Комитете по информатизации и связи. Ведомство не разрабатывает документ, в соответствии с которым в Петербурге может быть введен пропускной режим. В ведомстве напомнили — весной вопрос о пропусках действительно рассматривался. Однако окончательное решение о введении режима тогда не прошло экспертизы.

Напомним, в конце апреля технически Петербург уже был готов к введению пропускного режима по московскому сценарию. Один из планов включал в себя выход на улицу только с паспортом и ужесточение правил для пешеходов. Кроме того, цифровой пропуск мог быть безотлагательно необходим для поездок на общественном транспорте — метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутки и электрички — и такси, а также для тех, кто ездит на частных машинах в качестве пассажира.

Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры.