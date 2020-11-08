Парковка на Рубинштейна может стать платной круглосуточно

С весны 2021 года зона платной парковки на улице Рубинштейна, которая должна там появиться в декабре, может заработать в круглосуточном режиме. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на главу Центрального района Максима Мейксина.
При этом, по словам Мейксина, парковка на улице Рубинштейна может подорожать. До наступления весны парковка будет работать по графику с 8:00 до 20:00. «Переходный период делаем специально, чтобы жители, которые ставят вечером свои машины, могли адаптироваться и получить льготные разрешения», — добавил Мейксин.
Кроме того, уже с декабря будут штрафовать нарушителей за счёт «оцифровки» улицы и разграничения мест, где парковка разрешена и запрещена. Фиксировать нарушения будут с помощью видеокамер.
Напомним, Смольный продолжает реализовывать план по избавлению улицы Рубинштейна от машин. Вслед за закрытием улицы для автотранспорта по выходным и праздничным дням, уже в декабре главная ресторанная станет зоной платной парковки.
Новая система дорожного движения начала действовать на улице Рубинштейна 20 октября. Ранее планировалось ограничить движение транспортных средств по выходным дням целиком. Однако было принято решение ограничить движение только в ночное время — «когда происходит наибольшее скопление людей».
Кроме того, за порядком на главной ресторанной улице Петербурга с 1 декабря начнет следить постоянный патруль. Ранее «частную полицию» наняли владельцы общепита — в рамках эксперимента по саморегулированию порядка на Рубинштейна. Также ими был разработан кодекс поведения и организована «горячая линия» для жалоб и предложений.
О том, что парковка на Рубинштейна станет платной, а проезд по улице ограниченным на выходных, начали говорить еще в июле 2019 года — соответствующее решение обсуждалось администрацией Центрального района как альтернатива полному прекращению движения. В январе 2020-го в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербург объяснили, почему невозможно сделать улицу полностью пешеходной.
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