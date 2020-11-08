Парковка на Рубинштейна может стать платной круглосуточно

Напомним, Смольный продолжает реализовывать план по избавлению улицы Рубинштейна от машин. Вслед за закрытием улицы для автотранспорта по выходным и праздничным дням, уже в декабре главная ресторанная станет зоной платной парковки.

Новая система дорожного движения начала действовать на улице Рубинштейна 20 октября. Ранее планировалось ограничить движение транспортных средств по выходным дням целиком. Однако было принято решение ограничить движение только в ночное время — «когда происходит наибольшее скопление людей».

Кроме того, за порядком на главной ресторанной улице Петербурга с 1 декабря начнет следить постоянный патруль. Ранее «частную полицию» наняли владельцы общепита — в рамках эксперимента по саморегулированию порядка на Рубинштейна. Также ими был разработан кодекс поведения и организована «горячая линия» для жалоб и предложений.

О том, что парковка на Рубинштейна станет платной, а проезд по улице ограниченным на выходных, начали говорить еще в июле 2019 года — соответствующее решение обсуждалось администрацией Центрального района как альтернатива полному прекращению движения. В январе 2020-го в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербург объяснили, почему невозможно сделать улицу полностью пешеходной.