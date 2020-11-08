«Тепло уходит»: в воскресенье в Петербурге похолодает до +6 градусов

Сегодня, 8 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Это следует из прогноза ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.
По словам синоптика, метеорологические условия в городе будут формироваться под влиянием тыловой части циклона. В начале дня местами пройдут короткие дожди, а наиболее высокой температура воздуха будет в утреннее время.
Днем в Петербурге похолодает до +6 градусов, а в Ленинградской области температура воздуха может опуститься до +4. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Также атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.
Напомним, еще вчера нетипично теплая для ноября теплая погода в Петербурге удивляла горожан. Синоптики обещали обновление температурного рекорда 1930 года, а петербуржцы делились в соцсетях фотографиями распустившихся одуванчиков, астр и почек сирени, которые набухли, – и это все во второй половине осени!
Добавим, что такого теплого октября, как в 2020 году, в Петербурге не было уже более 100 лет. Минувший месяц вошел в тройку лидеров со средней температурой +9,1 градуса, что на 3,3 градуса выше климатической нормы. Сентябрь-2020 стал самым ярким за последние несколько лет — солнце светило каждый день, кроме 29 сентября. А вот прошедшее лето стало самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%.
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