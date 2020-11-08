«Тепло уходит»: в воскресенье в Петербурге похолодает до +6 градусов

По словам синоптика, метеорологические условия в городе будут формироваться под влиянием тыловой части циклона. В начале дня местами пройдут короткие дожди, а наиболее высокой температура воздуха будет в утреннее время.

Днем в Петербурге похолодает до +6 градусов, а в Ленинградской области температура воздуха может опуститься до +4. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Также атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, добавил Леус.