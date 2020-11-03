Пострадавшие из-за падения рекламного щита культурного центра ГУ МВД на Невском проспекте отсудили у города 1,5 миллиона рублей

Инцидент произошел 2 января 2019 года у остановки общественного транспорта возле дома №150 по Невскому проспекту. Шестиметровый афишный щит культурного центра ГУ МВД рухнул, под ним оказались прохожие, троих госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Мариинскую больницу. Тогда по предварительным данным причиной обрушения конструкции стала усталость металла.

Иск петербуржцев Илоны Пищалкиной, Дениса Пищалкина и Инны Эскелинен был подан к Комитету по печати и взаимодействию со СМИ, администрации Центрального района и Главному управлению МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пищалкина просила взыскать ущерб в размере 483 тысяч рублей и моральный вред в размере 3 миллионов рублей, Пищалкин — 70,8 тысяч и 2 миллионов, Эскелинен — 52 тысяч и 2 миллионов рублей.

Пострадавшие полагали, что возмещение вреда необходимо «солидарно взыскать с МВД как владельца конструкции, эксплуатировавшего ее в нарушение закона, комитета — как не обеспечившего принудительный демонтаж, администрации — как собственника земельного участка». Также петербуржцы отмечали, что медицинские карты, подтверждающие назначения врача и содержащие информацию об истории болезни, были безвозвратно изъяты в 2019 году УМВД России по Центральному району из медицинских учреждений.

Суд постановил, что ответственность за падение рекламной конструкции несет администрация Центрального района Петербурга. Илоне Пищалкиной выплатят компенсацию материального вреда в размере 40,5 тысячи рублей, сумму утраченного заработка в размере 224 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Денис Пищалкин получит в совокупности более 311 тысяч, Инна Эскелинен — более 414 тысяч.