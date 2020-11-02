По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», южный и юго-западный ветра придут в Петербург в 21:00 понедельника, а штормовое предупреждение продлится в течение всего вторника, 3 ноября. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

МЧС предупреждает о повышении вероятности ДТП и затруднений в движении по дорогам области, напоминает о необходимости убрать машину в гараж или поставить вдали от деревьев. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Завтра, 3 ноября, в Петербурге утром и днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем — от 8 до 10. В среду, 4 ноября, преимущественно без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем — от 8 до 10 градусов тепла. В четверг, 5 ноября, небольшой дождь. Температура воздуха в течение суток от 6 до 8 выше нуля.

Напомним, такого теплого октября, как в 2020 году, в Петербурге не было уже более 100 лет. Минувший месяц вошел в тройку лидеров со средней температурой +9,1 градуса, что на 3,3 градуса выше климатической нормы. Сентябрь-2020 стал самым ярким за последние несколько лет — солнце светило каждый день, кроме 29 сентября. А вот прошедшее лето стало самым дождливым за последние три года. В июне выпало 114% от месячной нормы, в июле — 118%, не отставал и август — 106%.