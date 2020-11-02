В Пулковском парке появилась инклюзивная детская площадка

Еще одной инициативой, реализованной в рамках проекта «Твой бюджет», стал проект петербуржца Егора Королева по защите бульваров Большого проспекта от парковки на газонах. Специальные ограждения установили по нечетной стороне Большого проспекта Васильевского острова от улицы Репина до 20-ой линии, сумма контракта составила 3,5 миллиона рублей.

«Несмотря на то, что парковка на газонах бульвара Большого проспекта со стороны внутренних проездов и раньше была запрещена, автомобилисты заезжали на газон и портили его. Теперь здесь установили невысокие ограждения, которые не позволяют поставить автомобиль в неположенном месте», — отмечает пресс-служба Смольного.

«Мы взяли курс на открытое правительство и открытый бюджет. Жители должны не только знать о планах развития города, но и иметь возможность вносить свои инициативы. Сегодня петербуржцы с огромным воодушевлением принимают участие в проекте «Твой бюджет». Все предложения, победившие по результатам конкурсного отбора, должны быть реализованы», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.