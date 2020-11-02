В Московском районе появилась инклюзивная детская площадка. Место для отдыха и игр маломобильных детей построили в Пулковском парке по инициативе жительницы района Татьяны Ивановой — ее проект победил в рамках программы «Твой бюджет» в 2019 году.
В Пулковском парке появилась инклюзивная детская площадка
Работы по созданию инклюзивной детской площадки в Пулковском парке проводил Комитет по благоустройству, сумма контракта составила 2,9 миллиона рублей. Старая площадка была не приспособлена для прогулок и игр детей с инвалидностью — теперь она благоустроена, песок заменили на мягкое безопасное покрытие, к существующему оборудованию добавили игровые и спортивные снаряды для маломобильных детей. Сейчас высота и ширина качелей, горок и других конструкций позволяет пользоваться ими детям на инвалидных колясках.
Еще одной инициативой, реализованной в рамках проекта «Твой бюджет», стал проект петербуржца Егора Королева по защите бульваров Большого проспекта от парковки на газонах. Специальные ограждения установили по нечетной стороне Большого проспекта Васильевского острова от улицы Репина до 20-ой линии, сумма контракта составила 3,5 миллиона рублей.
«Несмотря на то, что парковка на газонах бульвара Большого проспекта со стороны внутренних проездов и раньше была запрещена, автомобилисты заезжали на газон и портили его. Теперь здесь установили невысокие ограждения, которые не позволяют поставить автомобиль в неположенном месте», — отмечает пресс-служба Смольного.
«Мы взяли курс на открытое правительство и открытый бюджет. Жители должны не только знать о планах развития города, но и иметь возможность вносить свои инициативы. Сегодня петербуржцы с огромным воодушевлением принимают участие в проекте «Твой бюджет». Все предложения, победившие по результатам конкурсного отбора, должны быть реализованы», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.
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