Артефакты Кунсткамеры, ожившие скульптуры Эрмитажа и настоящая «ночь в музее»: в Петербурге пройдет шестой фестиваль «Чудо света»

Шестой фестиваль «Чудо света» пройдет в гибридном формате, каждый желающий сможет увидеть световое шоу, даже не выходя из дома — прямые включения будут проходить онлайн. Офлайн шоу можно будет увидеть в Петропавловской крепости. Прогуливаясь по ее улочкам, зрители смогут узнать об истории военно-морского флота России и даже попасть в настоящую «ночь в музее» — здесь, под открытым небом, откроются виртуальные выставочные залы городских музеев.

В рамках шоу перед зрителями предстанут артефакты Кунсткамеры, ожившие скульптуры Эрмитажа и необычные персонажи картинных галерей Русского музея. Перемещаясь по маршруту фестиваля, зрители попадут в захватывающее путешествие, полное мистики, магии и волшебства в сопровождении игры света и звуков музыки.

Вход на территорию мероприятия будет осуществляться через Иоанновский мост, выход — через Кронверкский мост. В подготовке мероприятия был учтен опыт проведения иных крупных событий гибридного формата, а также логистики XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Как говорят в Комитете по развитию туризма Петербурга, такая организация, а также гибридный формат проведения шоу — его можно будет посмотреть онлайн в официальной группе и на городском туристическом портале — позволит обеспечить исполнение всех мер безопасности.

Шестой фестиваль «Чудо света» пройдет 7 и 8 ноября в Петропавловской крепости. При посещении обязательно наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.