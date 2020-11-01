Рабочая неделя в Петербурге начнется с усиления ветра. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу со ссылкой на прогноз Северо-Западного УГМС.
МЧС предупреждает: в понедельник в Петербурге ожидается усиление ветра
Согласно прогнозу синоптиков, в городе местами порывы ветра будут достигать 15 м/с, осадков не будет. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 гр., днем ожидается до 6 градусов тепла. При этом атмосферное давление будет понижаться. В ведомстве напомнили об основных правилах безопасности в такую погоду. На улице рекомендуется избегать деревьев, рекламных щитов и домов с неустойчивой кровлей. Водителям следует поставить машину в гараж или припарковать подальше от деревьев и шатких конструкций.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что в Петербурге ожидается значительное похолодание во второй половине ноября. При этом начало ноября, по его словам, обещает быть аномально теплым. Температура воздуха ожидается на 7 градусов выше нормы.
Напомним, 19 октября, в Ленинградской области прошли сильные снегопады. Собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было. В начале этой недели в Петербург пришло обещанное второе бабье лето. А когда на Петербург опустится «постоянный» снег, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
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