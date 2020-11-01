МЧС предупреждает: в понедельник в Петербурге ожидается усиление ветра

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что в Петербурге ожидается значительное похолодание во второй половине ноября. При этом начало ноября, по его словам, обещает быть аномально теплым. Температура воздуха ожидается на 7 градусов выше нормы.

Напомним, 19 октября, в Ленинградской области прошли сильные снегопады. Собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было. В начале этой недели в Петербург пришло обещанное второе бабье лето. А когда на Петербург опустится «постоянный» снег, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.