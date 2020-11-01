Дом купца Павла Форостовского в Василеостровском районе Петербурга загорелся сегодня утром, 1 ноября. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП».
На Васильевском острове горел особняк купца Форостовского
По словам автора поста, в здании на 4-й линии Васильевского острова, где в настоящий момент находится Росавтодор, недавно начался ремонт крыши. При этом жители соседних домов еще ночью стали обращать внимание на «странный запах».
В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили «Фонтанке», что пожарные тушили кровлю двухэтажного нежилого дома. В 09:19 пожар удалось локализовать, примерно спустя пятнадцать минут его полностью ликвидировали. В результате пожара пострадавших нет, обгорели десять квадратных метров крыши.
Дом Форостовского построил архитектор Карл Шмидт в 1900–1901 годы для купца Павла Форостовского. Здание является одним из наиболее ранних памятников стиля модерн в Петербурге, а сейчас — объектом культурного наследия федерального значения.
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