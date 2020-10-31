Здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте в Петербурге планируют снести. КГИОП не присвоил ему охранный статус и отказал в признании здания объектом культурного наследия. Сейчас на этом месте хотят построить жилой дом.
В Петербурге могут снести здание ВНИИБ. Горожане требуют его сохранения
-
Фото: Citywalls.ru/Виктор М.
Как рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, 31 октября горожане вышли на акцию в защиту здания. По его словам, на площади Мужества собралось около 150 человек. Градозащитники считают, что строение, возведенное в 1955 году, является значимым объектом сталинского неоклассицизма. Очевидцы также утверждают, что на месте заметили строительную технику.
ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности расположен по адресу 2-й Муринский проспект, 49. Здание в стиле сталинского неоклассицизма построили в 1955–1957 годах по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.