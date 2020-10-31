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В Петербурге могут снести здание ВНИИБ. Горожане требуют его сохранения

Здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте в Петербурге планируют снести. КГИОП не присвоил ему охранный статус и отказал в признании здания объектом культурного наследия. Сейчас на этом месте хотят построить жилой дом. 

  • Фото: Citywalls.ru/Виктор М.

Как рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, 31 октября горожане вышли на акцию в защиту здания. По его словам, на площади Мужества собралось около 150 человек. Градозащитники считают, что строение, возведенное в 1955 году, является значимым объектом сталинского неоклассицизма. Очевидцы также утверждают, что на месте заметили строительную технику.

ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности расположен по адресу 2-й Муринский проспект, 49. Здание в стиле сталинского неоклассицизма построили в 1955–1957 годах по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева. 

Сабина Алиева,
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