В Петербурге могут снести здание ВНИИБ. Горожане требуют его сохранения

Как рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, 31 октября горожане вышли на акцию в защиту здания. По его словам, на площади Мужества собралось около 150 человек. Градозащитники считают, что строение, возведенное в 1955 году, является значимым объектом сталинского неоклассицизма. Очевидцы также утверждают, что на месте заметили строительную технику.