Напомним, арт-группа «Явь» — создатели самого длинного граффити в Петербурге, оммажа картине Фриды Кало «Всего-то несколько царапин» — стрит-арта в поддержку закона о домашнем насилии, «Немалевича» и многих других работ. Также они тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!).

Ранее арт-группа «Явь» разработала приложение AR Hunter, с помощью которого можно увидеть уничтоженный стрит-арт. Благодаря функции дополненной реальности приложение воссоздает утраченные изображения — достаточно навести на место, где они размещались, камеру телефона.