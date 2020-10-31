В Красносельском районе Петербурга районный чиновник подал заявление о порче имущества на художников петербургской арт-группы «Явь». Как считает заявитель, художники «испортили прекрасное здание» на Петергофском шоссе, 72. Об этом арт-группа рассказала в социальной сети «ВКонтакте».
На арт-группу «Явь» местный чиновник подал заявление о порче имущества. Они покрасили фасад здания в белый цвет
По словам участников арт-группы, они решили сделать рисунок на старом заброшенном здании: в среду грунтовали здание, а в пятницу покрасили фасад здания в белый цвет. Однако мимо проезжающий чиновник, директор СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района» Игорь Шустров, вызвал полицию, потому что художники «испортили прекрасное здание». «Сейчас пишет заявление о намеренной порче», — уточняется в посте.
Напомним, арт-группа «Явь» — создатели самого длинного граффити в Петербурге, оммажа картине Фриды Кало «Всего-то несколько царапин» — стрит-арта в поддержку закона о домашнем насилии, «Немалевича» и многих других работ. Также они тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!).
Ранее арт-группа «Явь» разработала приложение AR Hunter, с помощью которого можно увидеть уничтоженный стрит-арт. Благодаря функции дополненной реальности приложение воссоздает утраченные изображения — достаточно навести на место, где они размещались, камеру телефона.
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