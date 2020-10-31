На следующей неделе, с 6 ноября, Мариинскую больницу перепрофилируют под лечение пациентов с COVID-19. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на двух источников в медучреждении.
СМИ: Мариинскую больницу перепрофилируют под COVID-19
В настоящий момент из Мариинской выписывают плановых больных. Уточняется, что в стационаре планируют развернуть около тысячи коек. В Петербурге прием больных коронавирусом осуществляется в 17 медучреждениях, в которых развернуто 7713 коек.
Напомним, более 20 тысяч петербуржцев с диагностированным коронавирусом проходят лечение на дому. В городе сохраняется дефицит возможностей лабораторного обследования на COVID-19. Об этом заявил председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
О второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. При самом пессимистичном сценарии уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 618 тысяч, в Москве — 420 тысяч, в Петербурге — 61 тысячу, в мире — 45 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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