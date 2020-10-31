Главный синоптик Петербурга: похолодание придет в середине ноября

«Ждем, что с середины ноября, 15-16 числа, начнется переход в сторону зимних условий. Это будет выражаться в том, что температура воздуха будет понижаться», — пояснил Колесов. По словам специалиста, в первой половине месяца температура будет понижаться до 3-5 градусов, а во второй половине — от -4 до +1 градус днем, что довольно холодно для ноября в последние годы.