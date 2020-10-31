В Петербурге ожидается значительное похолодание во второй половине ноября. Об этом 78.ru рассказал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.
Главный синоптик Петербурга: похолодание придет в середине ноября
«Ждем, что с середины ноября, 15-16 числа, начнется переход в сторону зимних условий. Это будет выражаться в том, что температура воздуха будет понижаться», — пояснил Колесов. По словам специалиста, в первой половине месяца температура будет понижаться до 3-5 градусов, а во второй половине — от -4 до +1 градус днем, что довольно холодно для ноября в последние годы.
Напомним, ранее стало известно о том, что начало ноября в Петербурге обещает быть аномально теплым. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, температура воздуха ожидается на 7 градусов выше нормы.
Ранее, 19 октября, в Ленинградской области прошли сильные снегопады. Собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было. В начале этой недели в Петербург пришло обещанное второе бабье лето. А когда на Петербург опустится «постоянный» снег рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
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