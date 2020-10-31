Петербург оказался на 16-м месте в списке лучших городов мира The World’s 100 Best Cities

Так, в этом году Петербург поднялся в рейтинге с 35-го на 16-е место. Как пишут авторы списка, город обязан эти признанием уровнем образования и сферой искусства. Они отмечают красоту Государственного Эрмитажа, советуют прогуляться по Дворцовой площади, Невскому проспекту и Летнему саду.

В рейтинг также вошла Москва, которая расположилась на 4 месте. В первую же тройку попали Лондон, Нью-Йорк и Париж.