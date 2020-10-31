Петербург занял 16-место в рейтинге лучших городов мира The World’s 100 Best Cities, составлением которого занимается международная консалтинговая фирма Resonance Consultancy. Об этом сообщается на сайте компании.
Петербург оказался на 16-м месте в списке лучших городов мира The World’s 100 Best Cities
Так, в этом году Петербург поднялся в рейтинге с 35-го на 16-е место. Как пишут авторы списка, город обязан эти признанием уровнем образования и сферой искусства. Они отмечают красоту Государственного Эрмитажа, советуют прогуляться по Дворцовой площади, Невскому проспекту и Летнему саду.
В рейтинг также вошла Москва, которая расположилась на 4 месте. В первую же тройку попали Лондон, Нью-Йорк и Париж.
Напомним, в прошлом году Петербург вошел в перечень самых красивых городов мира — по версии туристического ресурса Flight Network. Расположившись на 35 строчке рейтинга, город обогнал Берлин, Сеул, Дублин и Марракеш.
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