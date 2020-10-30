Особняк был построен в 1896-1903 годах по заказу Александра Фердинандовича Кельха на средства его супруги Варвары Петровны. Здание, возведенное в 1858 году Иваном Кондоянаки, было перестроено по проекту архитекторов Василия Шене, Владимира Чагина в стиле эклектика. В 1903 году к работам присоединился архитектор Карл Шмидт — под его руководством во дворе был построен готический павильон и окончательно сложился ансамбль отделки внутренних помещений.

После революции особняк был национализирован. В марте 1919 года в нем открылась Школа экранного искусства, одним из выпускников которой стал кинорежиссер Сергей Васильев. Затем здесь размещался райком КПСС Дзержинского района, позже — отделение ЮНЕСКО. 1 июня 1998 года особняк был передан СПбГУ. В 2010 году особняк Кельха закрыли на реставрацию. В 2016 году началось восстановление дворовых фасадов.

Виртуальный тур начинается с панорамы общего вида исторического здания. Посетители увидят увидят убранство Малой (Розовой) гостиной и бильярдной, где отдыхали Кельхи, а также панорамы Белого танцевального зала — здесь установлен мраморный камин «Пробуждение весны», созданный первой русской женщиной-скульптором Марией Диллон.

Также посетителей «проведут» по двору особняка, где открывается общая панорама на «готический» флигель. Рядом с ним находится еще один объект виртуальной прогулки — беседка, в которой установлена мраморная фигура танцовщицы в античном хитоне. Завершается виртуальная экскурсия в Готической столовой — там уложен паркетный пол с изображением орлов и львов, установлен трехъярусный камин, а в окнах — витражи из рижской мастерской Эрнста Тоде.

Виртуальный тур по особняку Кельха доступен по ссылке.