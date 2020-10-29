Краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»-2020, отреставрируют детскую мозаичную площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте. Ранее вместе с петербуржцами и активистами Дня Тома Сойера они очистили ее от мха и плесени, чтобы подготовить к работам, запланированным на весну — однако реставрацию пришлось перенести на осень из-за пандемии.
Краеведы объединения «Гэнгъ» отреставрируют детскую мозаичную площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте
Работы по реставрации начнутся 1 ноября. Краеведы объединения «Гэнгъ» нанесут на площадку плитку, установят деревянные покрытия на скамейки, а также проведут тестовую укладку железных листов на горку, чтобы вернуть ей функциональность. Всю техническую работу курирует профессиональная реставраторка Александра Болгарова и волонтер Кирилл Михаилов. Позже активисты планируют установить информационную табличку с архивными фотографиями и историей студенческого движения «Архитектор», которые с июня по сентябрь 1980 года строили площадку.
«Во время встречи с создателем площадки Виктором Александровичем Сахновским появилась идея сделать качели на площадке — но это уже весной, сейчас в лучшем случае заложим фундамент. Реставраторка Саша Болгарова предложила поставить на площадке фонари, а то ночью там реально темно и страшно — сейчас с администрацией ведем переговоры по этому поводу», — рассказала «Собака.ru» участница объединения «Гэнгъ» Мария Тычинина.
В настоящий момент активисты собирают недостающую плитку — для завершения работ необходимы кирпичная, голубая, красная и салатовая. «У нас возникли трудности по мозаике, потому что разбитую плитку нам предлагают активно — есть даже целый завод, которому не жалко. Но она в основном либо для внутренней отделки, нет гарантии, что через пару лет не разрушится, либо фасадная, но под кирпич. Поэтому как ни странно, лучше всего советская облицовочная», — отмечает Тычинина. Плитку можно оставить в администрации Красногвардейского района.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
«Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных», в рамках которого за 2019 год провели более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
Под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций краевед закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. Очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского.
«Гэнгъ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте — и сейчас они проведут масштабную реставрацию. Кроме того, краеведы законсервировали витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе — витражи уже отправили на реставрацию. Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «Гэнгъ», теперь охраняет КГИОП.
Краеведы также очистили печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой, а вместе с петербуржцами провели акцию по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой. Посмотрите, как она теперь выглядит! Одной из последних акций стала консервация могилы Курта Зигеля на Смоленском кладбище. В зияющую дыру в памятнике годами сбрасывали различные отходы.
Год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой именно этой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Модель «павлиний глаз», созданная на заводе керамики «Або», оказалась самой сложной — средства на завершение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев.
Этим летом краеведы очистили плитку в парадной дома на улице Ленина. На работы ушло три дня, керамика сложного сине-черного цвета поддавалась тяжело — из-за зеркальной глазури недочеты были особенно заметны. Посмотрите на итоги акции — и то, как изменилась парадная.
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