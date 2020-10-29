Краеведы объединения «Гэнгъ» отреставрируют детскую мозаичную площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте

Работы по реставрации начнутся 1 ноября. Краеведы объединения «Гэнгъ» нанесут на площадку плитку, установят деревянные покрытия на скамейки, а также проведут тестовую укладку железных листов на горку, чтобы вернуть ей функциональность. Всю техническую работу курирует профессиональная реставраторка Александра Болгарова и волонтер Кирилл Михаилов. Позже активисты планируют установить информационную табличку с архивными фотографиями и историей студенческого движения «Архитектор», которые с июня по сентябрь 1980 года строили площадку.

«Во время встречи с создателем площадки Виктором Александровичем Сахновским появилась идея сделать качели на площадке — но это уже весной, сейчас в лучшем случае заложим фундамент. Реставраторка Саша Болгарова предложила поставить на площадке фонари, а то ночью там реально темно и страшно — сейчас с администрацией ведем переговоры по этому поводу», — рассказала «Собака.ru» участница объединения «Гэнгъ» Мария Тычинина.

В настоящий момент активисты собирают недостающую плитку — для завершения работ необходимы кирпичная, голубая, красная и салатовая. «У нас возникли трудности по мозаике, потому что разбитую плитку нам предлагают активно — есть даже целый завод, которому не жалко. Но она в основном либо для внутренней отделки, нет гарантии, что через пару лет не разрушится, либо фасадная, но под кирпич. Поэтому как ни странно, лучше всего советская облицовочная», — отмечает Тычинина. Плитку можно оставить в администрации Красногвардейского района.