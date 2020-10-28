Петербургские МФЦ вновь начнут принимать по предварительной записи

МФЦ Петербурга переходят на прием документов в режиме предварительной записи с 1 ноября. Как сообщили в Смольном, это позволит равномерно распределить потоки заявителей между 57 центрами госуслуг в часы их работы. Планируется, что такой режим сократит время нахождения посетителей в МФЦ — повысится качество и комфорт предоставления услуг и снизятся риски заражения.

Записаться на прием в многофункциональный центр можно на портале госуслуг Петербурга или по телефонам. 246-02-56 — по государственным услугам Росреестра и 573-90-00 — по остальным.

В Смольном напоминают, что обслуживание даже по записи во время пандемии возможно при условии соблюдений правил эпидемической безопасности — использовании масок, перчаток и сохранении социальной дистанции в полтора метра.

«Таким образом, число человек, находящихся одновременно в зонах приема, информирования и ожидания многофункционального центра ограничено. На практике это влечет за собой скопление людей на входе в МФЦ, что в условиях осенне-зимнего периода и растущего распространения коронавирусной инфекции недопустимо», — отметили в пресс-службе администрации города.

Подразделения МФЦ появятся и в торговых центрах. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, семь новых многофункциональных центров откроются в петербургских ТЦ до 2023 года.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 560 тысяч, в Москве — 409 тысяч, в Петербурге — 58 тысяч, в мире — 43 миллиона человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.