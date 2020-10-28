Символическим лицом петербургского Центра СПИД стал Фредди Меркьюри. Изображение музыканта и лидера группы Queen, скончавшегося от синдрома приобретенного иммунодефицита, появилось у входа в здание центра — его автором выступил молодой художник Денис Куксов.
Символическим лицом петербургского центра СПИД стал Фредди Меркьюри
Конкурс эскизов на изображение Фредди Меркьюри был организовал Фондом поддержки искусств и художественной галереи «Краски жизни» совместно с Центром СПИД, работа Дениса Куксова стала одной из его участниц. По словам главного врача центра Татьяны Виноградовой, поддержка подобных творческих инициатив может внести вклад в борьбу со СПИДом.
«Роль личности Фредди Меркьюри в истории борьбы со СПИДом недооценить сложно — он был и остается культовой фигурой. Говоря о людях, погибших от этого заболевания, большинство в первую очередь вспоминает Фредди. Именно поэтому мы посчитали, что его изображение станет символичным для нашего центра, известного далеко за пределами региона», — приводит «Доктор Питер» слова Виноградовой.
Слухи о том, что Фредди Меркьюри болен СПИДом, появились в 1986 году. С 1989 года стали проявляться изменения во внешности музыканта — он сильно похудел, но несмотря на это, вплоть до последних дней жизни отрицал все слухи относительно своего здоровья. О его диагнозе знали только близкие люди. Истинная причина возникновения заболевания у Меркьюри до сих пор остается неизвестной. 23 ноября 1991 года Меркьюри сделал официальное заявление о том, что болен ВИЧ-инфекцией — за сутки до своей смерти.
«Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью», — заявил он.
За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей.
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