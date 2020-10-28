Символическим лицом петербургского центра СПИД стал Фредди Меркьюри

Конкурс эскизов на изображение Фредди Меркьюри был организовал Фондом поддержки искусств и художественной галереи «Краски жизни» совместно с Центром СПИД, работа Дениса Куксова стала одной из его участниц. По словам главного врача центра Татьяны Виноградовой, поддержка подобных творческих инициатив может внести вклад в борьбу со СПИДом.

«Роль личности Фредди Меркьюри в истории борьбы со СПИДом недооценить сложно — он был и остается культовой фигурой. Говоря о людях, погибших от этого заболевания, большинство в первую очередь вспоминает Фредди. Именно поэтому мы посчитали, что его изображение станет символичным для нашего центра, известного далеко за пределами региона», — приводит «Доктор Питер» слова Виноградовой.

Слухи о том, что Фредди Меркьюри болен СПИДом, появились в 1986 году. С 1989 года стали проявляться изменения во внешности музыканта — он сильно похудел, но несмотря на это, вплоть до последних дней жизни отрицал все слухи относительно своего здоровья. О его диагнозе знали только близкие люди. Истинная причина возникновения заболевания у Меркьюри до сих пор остается неизвестной. 23 ноября 1991 года Меркьюри сделал официальное заявление о том, что болен ВИЧ-инфекцией — за сутки до своей смерти.

«Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью», — заявил он.