Предпринимателям разрешили использовать наименование «Санкт-Петербург» в названиях своих компаний

Согласно порядку получения юридическими лицами разрешений на использование в названиях своих компаний наименования Санкт-Петербурга, такие разрешения будут выдаваться путем принятия соответствующих постановлений городского правительства. При этом в каждом случае надо будет заручиться рекомендательным решением Законодательного собрания города.

Чтобы получить разрешение, необходимо подать заявление в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Местом нахождения компании-заявителя или предпринимателя должен быть именно Петербург. Полученное разрешение сохранится даже в том случае, если у юридического лица впоследствии изменится название или поменяется организационно-правовая форма.