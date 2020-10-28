Теперь предприниматели могут использовать наименование «Санкт-Петербург», а также слова и словосочетания, образованные на его основе, в названиях своих компаний. Порядок получения юридическими лицами разрешений утвердил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Предпринимателям разрешили использовать наименование «Санкт-Петербург» в названиях своих компаний
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Sergey_Bogomyako / Shutterstock.com
Согласно порядку получения юридическими лицами разрешений на использование в названиях своих компаний наименования Санкт-Петербурга, такие разрешения будут выдаваться путем принятия соответствующих постановлений городского правительства. При этом в каждом случае надо будет заручиться рекомендательным решением Законодательного собрания города.
Чтобы получить разрешение, необходимо подать заявление в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Местом нахождения компании-заявителя или предпринимателя должен быть именно Петербург. Полученное разрешение сохранится даже в том случае, если у юридического лица впоследствии изменится название или поменяется организационно-правовая форма.
Напомним, в ноябре 2014 года дизайн-студия Артемия Лебедева разработала логотип Петербурга. В июне 2018 года стало известно, что от работы Лебедева откажутся — и Петербург получит другой логотип, в связи с чем дизайнер разрешил его свободное и бесплатное использование. Новый туристический Петербурга официально представили в ноябре 2019 года. Основой метабренда стало бирюзовое «солнце», на фоне которого шрифтовая композиция — название города и разводные мосты.
Ранее правительство Петербурга изменило правила размещения рекламных и информационных конструкций. В частности, увеличен максимально допустимый размер вывесок, а также разрешены вывески на козырьках.
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