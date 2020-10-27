В парке «Тучков буян» появится Дворец танца Бориса Эйфмана, специалисты считают здание «ужасным». Почему — объясняет Мария Элькина

Давно хочу поговорить про театр Бориса Эйфмана, спроектированный Сергеем Чобаном. Казус в том, что коллеги страшно любят его ругать – какой, мол, говорят, ужас, этот полустеклянный театр с колоннами. Тут есть два принципиально разных вопроса: почему театр именно Бориса Эйфмана стоит именно на этом месте и действительно ли он так плох, как некоторые утверждают.

Эйфман, действительно, как и большинство заказчиков от культуры, дико раздражает. Амбиций и капризов много, денег на них уходит много, а вкус не то чтобы безупречный. Нас ведь интересует, что останется городу от всех этих экзерсисов. Пока, заметим, ни одно петербургское культурное учреждение не построило, по большому счету, ничего интересного или хотя бы просто бесспорного. Симпатичные только интерьеры Александринского и концертный зал Мариинского (но только зал, фойе — бездарные).

Театр на Тучковом буяне остался с тех времен, как там собирались проектировать суды. То есть сначала спроектировали театр, а потом парк вокруг него, что, конечно, методологически глубоко неверно. Тем более, что уже на стадии судов было понятно, что театр нужно разворачивать к Неве (а здание судов в исполнении Евгения Герасимова перенести в сторону города Южный, что с ним примерно и случилось, и теперь, надеюсь, случится с проектом парка от «Студии 44»).