Фонтанка, Литейный и Коломна: появились аудиогиды по маршрутам и адресам Сергея Дягилева в Петербурге

Первый маршрут «Фонтанка-Литейный: вокруг редакции» — об объединении и журнале «Мир искусства», которые Сергей Дягилев организовал со своим кузеном Дмитрием Философовым и друзьями Александром Бенуа, Львом Бакстом и другими в 1898 году. Маршрут расскажет о рождении журнала и взаимоотношениях внутри редакции — например, о скандальном многоугольнике «Дягилев-Философов-Гиппиус-Мережковский».

Второй маршрут «Петербургская Коломна: история начинаний» расскажет о детских и юношеских годах Сергея Дягилева, Александра Бенуа, Дмитрия Философова, Вальтера Нувеля, Константина Сомова, Михаила Фокина, Игоря Стравинского и Брониславы Нижинской. Маршрут пройдет от арки Сената и Синода в начале Галерной улицы до площади Тургенева, его протяженность составит 5 километров, а приблизительное время прохождения — 2 часа.

«Аудиогиды — не просто экскурсии, это настоящий спектакль. Во время прогулки вы услышите голоса «самих» участников «Мира искусства», каждый расскажет свою историю. В подготовке и записи проекта участвовали 25 человек — профессиональных актеров и энтузиастов», — рассказала «Собака.ru» автор проекта, художник-мультипликатор Мария Дружинина. Все маршруты также можно пройти виртуально, находясь в другом городе — благодаря фотографиям.