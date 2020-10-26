В Петербург пришло второе бабье лето. Начало недели обещает быть теплым

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник основную роль в формировании метеорологических условий в Петербурге играет «гребень антициклона». «Вытянувшись с юга, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и понизит вероятность дождей. В такой ситуации температурные показатели окажутся на 3-4 градуса выше климатической нормы», — поделился синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге без существенных осадков, днем воздух прогреется до 9-11 градусов тепла. Во вторник, 27 октября, временами небольшой дождь. Ночью от 7 до 9 градусов, днем — от 10 до 12 со знаком «плюс». В среду, 28 октября, дождь, ночью небольшой. В ночное время от 7 до 9 градусов, днем — от 9 до 11 выше нуля.

Напомним, на прошлой неделе в в Ленинградской области прошли сильные снегопады. Заморозки стоит ожидать в течение ближайших пяти дней — водителям настоятельно советуют сменить резину на зимнюю, а также соблюдать скоростной режим. Собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было. А когда на Петербург опустится «постоянный» снег рассказал главный синоптик города Александр Колесов.