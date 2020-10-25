Петербуржцы посадили 12 лип в Бассейном товариществе квартирохозяев

Озеленение этой улицы растянулось на два дня. Вчера все участники собрались на Некрасова 60, чтобы «продолжить возрождение аллеи из лип между домов исторического квартала». «Пришедших ждала работа не только по выемке некачественного грунта из 7 пустых квадратов... На этот раз петербуржцы пошли дальше: они вскрыли асфальт и воссоздали еще 5 посадочных мест!», — поделились они. На работу ушло пять часов: петербуржцы выкопали почти 500 мешков старой земли, которая напоминала «смесь щебня и битого кирпича». На освободившееся место активисты засыпали 11 кубометров нового специально заказанного почвогрунта.



Сегодня деревья были посажены — теперь эту территорию украшают 16 лип, 4 из которых появились еще в прошлом году. Также для зеленых насаждений создали хорошие условия, поменяв полностью по кубометру грунта в каждой яме. Как рассказали активисты, местные жители «долго и мучительно» просили согласовать высадку деревьев у муниципалов и городских властей, но безрезультатно. В итоге горожане сделали это самостоятельно, собрав при этом почти 70 000 рублей.