В Петербурге зафиксировали дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов

«В Петербурге колоссальный спрос на персонал с очень простой подготовкой, но его мало. Потому что не только иностранные трудовые мигранты постепенно выехали из города. Они, наоборот, остались, потому что из-за пандемии границы закрыты. Однако уехали люди, которые приезжали ранее из других регионов. Их тоже надо кем-то заменять. Поэтому реально имеет место колоссальный дефицит рабочей силы и в сфере общепита, и в сфере торговли, и в сфере строительства», — сообщил Чернейко. По его словам, наименьшей спрос наблюдается в сфере туризма.