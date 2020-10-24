В Петербурге возник острый дефицит рабочей силы в таких сферах как торговля, общепит и строительство. Это произошло из-за оттока мигрантов из других регионов, которые уехали из города во время пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко, передает ТАСС.
В Петербурге зафиксировали дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов
«В Петербурге колоссальный спрос на персонал с очень простой подготовкой, но его мало. Потому что не только иностранные трудовые мигранты постепенно выехали из города. Они, наоборот, остались, потому что из-за пандемии границы закрыты. Однако уехали люди, которые приезжали ранее из других регионов. Их тоже надо кем-то заменять. Поэтому реально имеет место колоссальный дефицит рабочей силы и в сфере общепита, и в сфере торговли, и в сфере строительства», — сообщил Чернейко. По его словам, наименьшей спрос наблюдается в сфере туризма.
Он также уточнил, что с начала пандемии на учет в качестве безработных встало более 100 тыс. человек. Около 2/3 из их числа не работали долгое время до 1 марта. При этом большинство из стоящих на учете готовы к переподготовке.
Напомним, к середине июня число безработных в Петербурге достигло 86 698 человек. Тогда в Смольном заявили, что «формально ситуация на рынке труда очень жесткая». В начале июня говорилось о том, что 150 тысяч петербуржцев лишились работы из-за пандемии коронавируса. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного аналитиками НИУ ВШЭ совместно с Комитетом по труду и занятости Петербурга.
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