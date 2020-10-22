По данным Colliers International, в сентябре 2020 года уровень вакантности в стритакантности в стрит-ритейле Петербурга достиг 14,4%, увеличившись за квартал на 1,5%. Это максимальное значение за последние пять лет. Всего по состоянию на конец сентября на основных торговых коридорах освободились 43 помещения, а суммарно на центральных коридорах по итогам третьего квартала остаются свободными 123 помещения — каждое седьмое.

Больше всего опустел Старо-Невский проспект — по итогам третьего квартала на 18%. За последние три месяца здесь в равной степени закрылись точки общепита, магазины одежды и обуви, отделения банков и финансовых организаций. На втором месте по числу освободившихся помещений Невский проспект — здесь вакантность составила 14,8%. Во втором квартале 2020 года здесь закрывались сувенирные магазины, в третьем — кафе и рестораны. Всего за период с июля по сентябрь на Невском закрылись 11 заведений общепита.

Напомним, первые 3 месяца, проведенные в ограничениях по коронавирусу, 120 магазинов и кафе покинули арендуемые площади на 10 главных торговых улицах Петербурга. Доля свободных мест по городу к тому моменту достигла 11,6% — это было максимальное значение за последние 5 лет. Различные магазины и кафе начали покидать арендованные помещения на Невском проспекте еще весной. По мнению экспертов в сфере недвижимости и ретейла, дальнейшая ситуация будет зависеть, в частности, от готовности арендодателей перейти на расчет ставок как процента с товарооборота.