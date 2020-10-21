Стало известно, когда в Петербурге завершится сезон разводных мостов

«Последняя разводка больших мостов по пути следования караванов по графику — в ночь на 30 ноября. Если заявок от ФБУ «Администрация "Волгобалт"» не будет, по его заявкам мосты разводят, то, соответственно, и мосты разводиться не будут», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Мостотреста».

Технологическая разводка мостов в Петербурге началась 17 марта. В течение всей зимы, пока мосты не разводили, специалисты занимались работами внутри технических помещений мостов, проверяли гидравлические системы, центры управления.

В сезоне навигации-2020 Дворцовый мост разводили под музыку композитора Андрея Петрова и главные хиты группы «Кино» в специальной аранжировке Юрия Каспаряна для симфонического оркестра. Пока пролеты моста будут оставаться сведенными, посмотрите, как они будут выглядеть — в новом новогоднем оформлении.