Школьный автобус перевернулся во Фрунзенском районе. Пострадали четверо детей и взрослый

Авария произошла около 18:00 на перекрестке Малой Балканской и Купчинской улиц. «Шкода», принадлежащая 48-летней жительнице Купчинской улицы, не пропустила на перекрестке «Газел» Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Фрунзенского района. Как сообщали очевидцы, на место случившегося приехали три скорые, пожарные доставали пострадавших.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, в аварии пострадали четверо детей и один взрослый. Все несовершеннолетние отделались ушибами, их обследовали врачи. Серьезнее всего пострадал 50-летний водитель «Газели» Социально-реабилитационного центра. У него сломана рука, мужчину госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе.

Все пострадавшие дети живут в социальном центре и возвращались туда после школьных занятий. Вместе с детьми в автобусе находился сопровождающий, он не пострадал. Прокуратура Фрунзенского района займется проверкой случившегося, а также выяснит, были ли соблюдены законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей.