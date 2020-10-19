С дома Довлатова на Рубинштейна сняли таблички с именами жертв репрессий. Из-за жалоб местных жителей

Как рассказал «Фонтанке» основатель проекта «Последний адрес» Сергей Пархоменко, некоторое время назад среди жильцов дома №23 по улице Рубинштейна «появились три человека, которые не смогли смириться с существованием табличек». «Они начали «бомбить» управляющую компанию письмами и заявлениями, что жить не могут, как им отвратительны эти таблички, и требовали их снять. К слову, управляющая компания долго пыталась им объяснить, что есть согласование, что таблички никому не мешают и не портят архитектурный облик», — рассказывает он.

По словам одной из жительниц дома, причина демонтажа в отсутствии согласования табличек с жильцами. «Мы не против, но согласуйте. Вот 100% согласия добьются — тогда без проблем. Я не дам», — заявила она, обосновав свое мнение личными мотивами. Другой местный житель указал на то, что таблички «висели не совсем законно, потому что размещение требует согласия собственников, а их просто не спросили». «Дом является памятником, поэтому должно быть согласование с КГИОП. Лично моя позиция: я за то, чтобы помнить о терроре, с другой стороны, надо это все-таки делать в рамках закона», — заявил он.

С мнением жильцов не согласен Пархоменко, заявляя, что все таблички, а их число по России уже превысило тысячу штук, устанавливаются только после получения согласия жителей домов. Письменное согласие собственников дома №23 по улице Рубинштейна у проекта «Последний адрес» также имеется. «В доме на Рубинштейна была старшая по дому, с которой мы были на связи, и она брала на себя организацию согласований. К сожалению, она переехала. Дальнейшая их судьба будет зависеть от жителей этого дома, которым предстоит провести общее собрание. Я надеюсь, что те самые люди, которые нам дали это разрешение, не испугаются своих трех соседей», — отметил он.

Проект «Последний адрес» — гражданская инициатива, проводимая в России и направленная на увековечивание памяти о людях, подвергшихся политическим репрессиям в годы советской власти. В память о пострадавшем на стене дома, в котором жил репрессированный, устанавливается маленькая, размером с ладонь, памятная табличка, посвященная только одному человеку. Принцип проекта — «одно имя, одна жизнь, один знак». Проект существует на некоммерческой основе на средства заявителей и пожертвования. Основным источником сведений о почти 3 миллионах граждан СССР, подвергшихся политическим репрессиям, является база данных общества «Мемориал».