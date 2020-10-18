Главные новости Петербурга 18 октября

Синоптик: в воскресенье в Петербурге пройдут дожди, «местами переходящие в мокрый снег». Такой прогноз дает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Сериал «Сестра Рэтчед» с Сарой Полсон в главной роли стал самым популярным на Netflix. Как отметили в соцсетях компании, за первые 28 дней 48 миллионов пользователей «записались на прием к "Сестре Рэтчед"».

Врач объяснил, какие есть особенности защиты от коронавируса зимой. По его словам, следует принять максимальные меры защиты, ведь поведение коронавируса зимой недостаточно изучено.

Видео: на «Беговой» жестко задержали пассажира без защитной маски. Как рассказал автор ролика, такое поведение сотрудников полиции было связано с отказом надеть маску.

Ученый: около 20% переболевших коронавирусом теряют антитела через несколько месяцев. По словам эксперта, быстрая потеря антител говорит о том, что таким был иммунный ответ организма на заражение вирусом.

Создателями первого в мире нейрохимического компьютера стали ученые из России. В основе работы этого устройства лежит химическая реакция Белоусова-Жаботинского.

«Россия» начнет совершать рейсы из Петербурга в Женеву и обратно. Уточняется, что это первый регулярный рейс перевозчика в страну Шенгенской зоны с начала введения ограничительных мер авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

Статистика дня: 25% россиян готовы перейти на удаленную работу навсегда. Тем не менее преимущества удаленной работы оценили большинство опрощенных. Больше половины, а именно 54 % респондентов, смогли сэкономить время и деньги на дорогу, а 31 % — рады возможности свободно распоряжаться своим временем.