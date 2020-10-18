Видео: на «Беговой» жестко задержали пассажира без защитной маски

UPD: пресс-служба ГУ МВД России поделилась с «Фонтанкой» своей версией произошедшего. Так, работник метрополитена сообщил полиции о том, что один из пассажиров «грубо нарушает установленные правила пользования подземным транспортом». «На сделанное замечание не отреагировал, а вместо этого спровоцировал конфликт» , — уточняется в ответе полицейского главка.

«Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался. В результате сотрудники были вынуждены применить к нему физическую силу», — отметили в ведомстве. Также в отношении 22-летнего правонарушителя составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, издание опубликовало видеозапись с камер, где видно, что происходило перед жестким задержанием.