Петербуржец опубликовал видео жесткого задержания пассажира, который, предположительно, отказался надеть защитную маску на станции метро «Беговая». Очевидец поделился роликом в социальной сети Instagram.
Видео: на «Беговой» жестко задержали пассажира без защитной маски
По его словам, инцидент произошел вчера днем, 17 октября. Как утверждает Александр, молодой человек не проявлял агрессии и поинтересовался у сотрудников метрополитена о том, где можно купить маску. До этого пассажир просил пропустить его без маски, объяснив это тем, что он астматик и ношение маски — противопоказано. В итоге сотрудники метрополитена хотели «вытолкнуть пассажира из метро», а затем его схватили полицейские. На видео также видно, как один из сотрудников полиции попытался ударить человека ногой.
При этом в пресс-службе метрополитена Петербурга «Фонтанке» заявили, что пассажир первый начал проявлять агрессию на призыв работников городской подземки надеть маску, после чего они вызвали сотрудников полиции.
UPD: пресс-служба ГУ МВД России поделилась с «Фонтанкой» своей версией произошедшего. Так, работник метрополитена сообщил полиции о том, что один из пассажиров «грубо нарушает установленные правила пользования подземным транспортом». «На сделанное замечание не отреагировал, а вместо этого спровоцировал конфликт» , — уточняется в ответе полицейского главка.
«Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался. В результате сотрудники были вынуждены применить к нему физическую силу», — отметили в ведомстве. Также в отношении 22-летнего правонарушителя составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, издание опубликовало видеозапись с камер, где видно, что происходило перед жестким задержанием.
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