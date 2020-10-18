18+

Синоптик: в воскресенье в Петербурге пройдут дожди, «местами переходящие в мокрый снег»

Сегодня, 18 октября, в Петербурге ожидаются похолодание, а также дожди, переходящие в мокрый снег. Такой прогноз дает ведущий специалист центра  «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, Петербург оказался во власти циклона, центр которого находится над Скандинавией. «Ожидается облачная погода, во второй половине дня пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег», —  написал он.

Температура воздуха в городе составит от +4…+6 градусов, В Ленинградской области — от +2 до +7. Скорость южного порывистого ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил Леус.

Напомним, первый снег должен был опуститься на Петербург уже в эти выходные. Однако главный синоптик города Александр Колесов скорректировал свой прогноз. Если заморозки и придут на этой неделе, то снег стоит ожидать не раньше начала следующей.

Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты