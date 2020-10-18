Сегодня, 18 октября, в Петербурге ожидаются похолодание, а также дожди, переходящие в мокрый снег. Такой прогноз дает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик: в воскресенье в Петербурге пройдут дожди, «местами переходящие в мокрый снег»
По словам синоптика, Петербург оказался во власти циклона, центр которого находится над Скандинавией. «Ожидается облачная погода, во второй половине дня пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег», — написал он.
Температура воздуха в городе составит от +4…+6 градусов, В Ленинградской области — от +2 до +7. Скорость южного порывистого ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, добавил Леус.
Напомним, первый снег должен был опуститься на Петербург уже в эти выходные. Однако главный синоптик города Александр Колесов скорректировал свой прогноз. Если заморозки и придут на этой неделе, то снег стоит ожидать не раньше начала следующей.
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