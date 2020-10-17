Главные новости Петербурга 17 октября

Путин внес законопроект о непризнании однополых браков, заключенных за границей. Изменения коснутся 79 обновленной статьи Конституции.

ВОЗ назвала единственный эффективный препарат от коронавируса в тяжелой форме. Как сообщил глава ВОЗ, это лекарство оказалось единственным терапевтическим средством, которое способно эффективно лечить пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Минздрав: 90% заразившихся коронавирусом вернулись с отдыха. По словам иммунолога Минздрава, заражение произошло из-за большого скопления людей на пляжах и в ресторанах — и не все из них носили маску правильно или вовсе игнорировали требования.

Движение на дороге в Пулково будет ограничено почти на месяц из-за ремонта. Об этом сообщили в ГАТИ.

89-летний режиссер Жан-Люк Годар собирается снять новый фильм. С 1954 года Годар снял 75 фильмов, а его последняя работа «Книга образов» вышла в 2018-м.

В Петербурге 1300 домов оборудуют по системе «холодный чердак». Уточняется, что они уже установлены в 1106 домах.

В Петербурге остались свободными меньше тысячи коек для пациентов с коронавирусом. На этой неделе госпитализировали по 400 — 450 пациентов в день.

Скончался бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксенов. Ему было 89 лет.