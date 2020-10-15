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Главные новости Петербурга 15 октября

  • Roman Sibiryakov

Количество просроченных долгов россиян достигло рекордных 12,6 миллионов кредитов. К 1 сентября количество просрочек сроком более 90 дней достигло 12,6 миллионов — это больше показателя 2019 года на 12,5%. 

За последние сутки в России выявлено 13 754 случаев заражения коронавирусом. Из них 3 427 проходят бессимптомно. В Петербурге 638 новых заболевших.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский разрешил делать свадебные фотографии в интерьерах музея, но с ограничением по числу гостей. Как организовать фотосессию пока непонятно.

Минкультуры России отменило Санкт-Петербургский международный культурный форум. Переводить форум в онлайн также не планируют. Ждем в 2021!

113 классов в 55 школах Петербурга отправлены на двухнедельный карантин. Также в городе закрыты 5 групп в 5 детских садах.

Российские космонавты нашли место утечки воздуха на МКС. Помог им в этом простой пакетик чая.
 

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