Количество просроченных долгов россиян достигло рекордных 12,6 миллионов кредитов. К 1 сентября количество просрочек сроком более 90 дней достигло 12,6 миллионов — это больше показателя 2019 года на 12,5%.
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Главные новости Петербурга 15 октября
Количество просроченных долгов россиян достигло рекордных 12,6 миллионов кредитов. К 1 сентября количество просрочек сроком более 90 дней достигло 12,6 миллионов — это больше показателя 2019 года на 12,5%.
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