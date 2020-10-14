Главные новости Петербурга 14 октября

«ЭпиВакКорона» — новая российская вакцина от коронавируса. Как сообщил Владимир Путин, «на подходе еще одна» от Центра имени Чумакова РАН.



За последние сутки в Петербурге выявлено 602 случая заболевания коронавирусом. Это рекорд за все время. По России — 14 231 заболевших.



СК нашел доказательства спланированного убийства рэпера Энди Картрайта его женой. В ведомстве считают, что Марина Кохал приобрела в одной из аптек города препарат, использованный ею для совершения преступления.



Названа дата начала отопительного сезона в Петербурге. Периодическое протапливание в городе стартовало уже 17 сентября.

Apple повысила цены на AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery Case в России после презентации новых iPhone.