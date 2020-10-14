По словам одного из учредителей Денис Луговой, участники Профсоюза работников уличной культуры выступают против инициативы о легализации уличных музыкантов Петербурга. Соответствующий законопроект, выдвинутый на рассмотрение городского ЗакСа депутатом Денисом Четырбоком, уже прошел первое чтение. Тогда же было предложено организовать порядка шести мест на Невском проспекте, где артисты смогли бы законно выступать.

В поддержку профсоюза выступил лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров. «Как мы с вами знаем, единственная цель уличного музыканта — самовыражение и создание позитивной атмосферы для туристов и жителей города. Если такой закон будет принят, то мы лишимся не только той самой уютной, ламповой атмосферы, за которую так любим Питер, но на еще один шаг станем ближе к тотальному контролю и бесправию на территории нашей страны», — заявил он.