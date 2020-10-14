В конце сентября в Петербурге был организован профсоюз работников уличной культуры. Главной целью участников является «объединение творческих людей для отстаивания своих прав и свобод».
В Петербурге организовали Профсоюз работников уличной культуры — объединение творческих людей «для отстаивания своих прав и свобод»
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Myskina6 / Shutterstock.com
По словам одного из учредителей Денис Луговой, участники Профсоюза работников уличной культуры выступают против инициативы о легализации уличных музыкантов Петербурга. Соответствующий законопроект, выдвинутый на рассмотрение городского ЗакСа депутатом Денисом Четырбоком, уже прошел первое чтение. Тогда же было предложено организовать порядка шести мест на Невском проспекте, где артисты смогли бы законно выступать.
В поддержку профсоюза выступил лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров. «Как мы с вами знаем, единственная цель уличного музыканта — самовыражение и создание позитивной атмосферы для туристов и жителей города. Если такой закон будет принят, то мы лишимся не только той самой уютной, ламповой атмосферы, за которую так любим Питер, но на еще один шаг станем ближе к тотальному контролю и бесправию на территории нашей страны», — заявил он.
Напомним, законопроект о легализации выступлений уличных музыкантов был внесен на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга в марте 2020 года. Предлагалось определить перечень мест для «проведения творческих выступлений» и максимальную продолжительность концертов. Ранее, в 2018 году, в городе также создали рабочую группу, которая разрабатывала закон о массовых мероприятиях. В частности, тогда предполагалось внести поправки о запрете несогласованных уличных концертов.
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