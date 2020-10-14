На стене жилого комплекса «Солнечный град» на Васильевском острове появились глиняные человечки. Каждый их них умещен в периметр одного кирпича, как в квартиру — смотрит в нем телевизор, ужинает и спит.
На стенах домов в Петербурге появились человечки, умещенные в периметр одного кирпича. Это проект о проблеме микрожилья
«Зато свое» — арт-проект петербургской художницы @vandalizy, призванный обратить внимание на проблему микрожилья. «Посвящается всем застройщикам новостроек, которые считают 13 квадратных метров студии приемлемым жильем. По мнению (и проекту) архитектора Крестов Антония Томишко, 8 квадратных метров вполне достаточно для жизни заключенного», — указывает художница.
Еще одна такая стена в рамках проекта «Зато свое» появилась в Музее Стрит-Арта. Наглядно иллюстрируют «уютный быт» 15 персонажей, каждый из которых пытается уместиться в кирпичике вместе со своими вещами.
Напомним, в мае на фасадах домов в центре Петербурга появились глиняные фигурки докторов. Стрит-арт-барельефы #ЗащитиВрачей, также созданные художницей @vandalizy, призывали петербуржцев оставаться дома в период пандемии коронавируса, чтобы облегчить работу врачей.
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