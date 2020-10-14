Еще одна такая стена в рамках проекта «Зато свое» появилась в Музее Стрит-Арта. Наглядно иллюстрируют «уютный быт» 15 персонажей, каждый из которых пытается уместиться в кирпичике вместе со своими вещами.

Напомним, в мае на фасадах домов в центре Петербурга появились глиняные фигурки докторов. Стрит-арт-барельефы #ЗащитиВрачей, также созданные художницей @vandalizy, призывали петербуржцев оставаться дома в период пандемии коронавируса, чтобы облегчить работу врачей.