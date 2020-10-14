Когда в Петербурге начнется отопительный сезон? Смольный назвал дату

Отопительный сезон официально начнется в Петербурге уже завтра, 15 октября — тогда теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Решение о начале отопительного сезона принято в связи с понижением температуры наружного воздуха и прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании.

Как отмечает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, начать отопительный сезон и перейти на регулярное отопление также обязаны жилищные организации, обслуживающие многоквартирные жилые дома.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 14 октября, в Петербурге облачно и без осадков, а днем воздух прогреется до 9-11 градусов тепла. В четверг, 15 октября, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем — от 7 до 9. В пятницу, 16 октября, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. В ночное время от 2 до 4 градусов тепла, днем — от 5 до 7 со знаком «плюс».

Напомним, первый снег петербуржцы могут ожидать уже в эти выходные — на город надвигается холодная масса. Такой прогноз дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, посоветовав автомобилистам задуматься о смене резины.