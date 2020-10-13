Главные новости Петербурга 13 октября

Мы составили список дел, которыми можно заняться в Петербурге на этой неделе: кинофестиваль «Beat», онлайн-оперы, спектакли и премьеры новых фильмов Франсуа Озона и Валерия Тодоровского.



За последние сутки в России 13 868 новых случаев заражения коронавирусом. В Петербурге — 557.



«Донорский светофор» на сайте Мариинской больницы горит красным светом — запас крови достиг минимума, нужны доноры всех групп и резус факторов.



На «красной» линии петербургского метрополитена завершил свой долгий путь знаменитый линкрустовый вагон. За 50 лет работы он проехал почти 7 миллионов километров.



В Нидерландах скончался человек, повторно заразившийся коронавирусом. Это первый в мире подобный случай.



Центробанк планирует выпустить цифровой рубль. Центробанк изучает возможности выпуска цифрового рубля — новой формы валюты, которая будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег.