За две недели в Петербурге высадили почти 2 тысячи деревьев

За две недели садово-парковые хозяйства Петербурга привели в порядок почти 4 тысячи садов, скверов и других зон зеленых насаждений общего пользования. Убрали от мусора 42 289 тысячи квадратных метров городских садов и скверов, отремонтировали 6 250 квадратных метров дорожек и площадок. С начала месячника было высажено 1806 деревьев и 11616 кустарников. Еще 726 деревьев и 3053 куста были высажены за счет средств органов местного самоуправления и администраций районов города.

«Петербург — наш общий дом. И заботиться о зеленом убранстве города нужно так же бережно, как мы храним его архитектурно-историческое наследие», — отметил важность сохранения зеленых зон губернатор города Александр Беглов.

Уже завтра участники проекта «Деревья Петербурга» высадят три каштана на площади Шевченко в Петроградском районе. Они согласовали посадку в конце сентября после года переговоров с Комитетом по благоустройству. По словам активистов, властей было сложно убедить в «необходимости высадить каштаны, а не как обычно — липы или клены». Мария Тиника рассказала «Собака.ru», почему согласование этой посадки заняло целый год и где еще в городе появятся деревья.