На «красной» Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена завершил свой маршрут вагон типа Ем №3880 — знаменитый советский вагон с желтым линкрустовым салоном. За все время (50 лет!) он проехал почти 7 миллионов километров.
Линкрустовый вагон прощается с петербургским метрополитеном. Советский состав с желтым салоном отработал за 50 лет почти 7 миллионов километров
Вагон типа Ем №3880 был построен в 1970 году на Ленинградском ордена Октябрьской революции и ордена Красной звезды вагоностроительном заводе имени Егорова. Свое название вагон получил от линкруста — отделочного материала на бумажной основе. Рельефность материалу придавали при помощи пресс-форм, затем изготавливали листы, декорировали ими вагоны, а после еще окрашивали масляной краской.
За все время эксплуатации пробег состава составил почти 7 миллионов километров, последний рейс вагон отработал на родной для себя, Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена. Теперь его заменит современный состав с асинхронным тяговым приводом.
«Сейчас петербургский метрополитен переходит на современные составы с асинхронным тяговым приводом. Но на предприятии сохраняют историческое наследие и реставрируют старые модели. Например, вагоны с линкрустовыми салонами можно будет увидеть на площадке электродепо «Южное», где к юбилею подземки откроется историческая экспозиция», — говорят в петербургской подземке.
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