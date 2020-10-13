Линкрустовый вагон прощается с петербургским метрополитеном. Советский состав с желтым салоном отработал за 50 лет почти 7 миллионов километров

За все время эксплуатации пробег состава составил почти 7 миллионов километров, последний рейс вагон отработал на родной для себя, Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена. Теперь его заменит современный состав с асинхронным тяговым приводом.

«Сейчас петербургский метрополитен переходит на современные составы с асинхронным тяговым приводом. Но на предприятии сохраняют историческое наследие и реставрируют старые модели. Например, вагоны с линкрустовыми салонами можно будет увидеть на площадке электродепо «Южное», где к юбилею подземки откроется историческая экспозиция», — говорят в петербургской подземке.