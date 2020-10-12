Главные новости Петербурга 12 октября

РАН: Полигон ядохимикатов не мог стать причиной загрязнения Авачинской бухты на Камчатке
По словам директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, Козельский полигон «никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе».
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