В парке Победы появится филиал музея обороны и блокады Ленинграда

Парк Победы заложили 7 октября 1945 года на месте незаконченного Парка культуры и отдыха, который возводился в 1939-1941 годах. Во время войны на этом месте находились окопы, доты и кирпичный завод, который служил в качестве городского крематория. После войны ведущие архитекторы Петербурга работали над созданием парка, главной частью которого стала Аллея Героев.