В Петербурге откроется филиал музея обороны и блокады Ленинграда, который займет место бывшего кинотеатра «Глобус» в Московском парке Победы. Об этом заявил глава города Александр Беглов, передает ТАСС.
В парке Победы появится филиал музея обороны и блокады Ленинграда
-
Фото:citywalls.ru/ Lonely Walker
Как отметил губернатор города, парк Победы «с полным правом можно называть народным». «В его закладке участвовали многие тысячи ленинградцев. Они разбирали завалы, осушали заболоченные участки, прокладывали аллеи», — добавил он.
Также в павильоне бывшего кинотеатра «Глобус», в котором собираются разместить филиал Музея блокады, показали спектакль по пьесе Ольги Берггольц «Рождены в Ленинграде». В честь 75-летия со дня основания парка здесь прошли выставки военной техники, демонстрировали проекты исторического парка «Россия - моя история» и многое другое.
Парк Победы заложили 7 октября 1945 года на месте незаконченного Парка культуры и отдыха, который возводился в 1939-1941 годах. Во время войны на этом месте находились окопы, доты и кирпичный завод, который служил в качестве городского крематория. После войны ведущие архитекторы Петербурга работали над созданием парка, главной частью которого стала Аллея Героев.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.