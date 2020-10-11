Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе выпадет первый снег

«До середины месяца будет понижение температуры, но медленное, до 8-10 градусов. Сейчас теплый октябрь», — сказал Колесов. По его мнению, в ближайшее время петербуржцы могут быть уверены в том, что снега не будет, а вот без дождей не обойдется. Снег придет в Петербург с первыми серьезными похолоданиями, как только погода перестанет быть такой стабильной, как сейчас, добавил он. Как предполагает Колесов, это может произойти уже через несколько недель.