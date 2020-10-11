Главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что о первом снеге говорить еще рано — в городе пока слишком тепло. Тем не менее снижение температуры воздуха будет наблюдаться до середины месяца, рассказал он информационному порталу «Инфореактор».
Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе выпадет первый снег
«До середины месяца будет понижение температуры, но медленное, до 8-10 градусов. Сейчас теплый октябрь», — сказал Колесов. По его мнению, в ближайшее время петербуржцы могут быть уверены в том, что снега не будет, а вот без дождей не обойдется. Снег придет в Петербург с первыми серьезными похолоданиями, как только погода перестанет быть такой стабильной, как сейчас, добавил он. Как предполагает Колесов, это может произойти уже через несколько недель.
«Снижение температуры будет, но днем даже все равно, если 8-10 градусов, это тепло для снега. Поэтому в ближайшее время ничего не видно — при устойчивой погоде понятно, что ничего нет. Но с любыми похолоданиями могут появиться какие-то снежинки», — отметил Колесов.
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